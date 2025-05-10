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Дмитриев назвал основные направления сотрудничества со странами-партнерами

Речь о Китае, Бразилии, Сербии, Узбекистане и Вьетнаме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении расширения стратегического инвестиционного партнерства с Китаем, Бразилией, Сербией, Узбекистаном и Вьетнамом в рамках встреч президента России Владимира Путина с лидерами этим стран.

Основными направлениями инвестиционно-экономического сотрудничества с Китаем Дмитриев назвал в своем телеграм-канале в субботу образование, науку и технологии. "На высшем уровне согласована реализация совместных образовательных и исследовательских программ с МГИМО и Университетом Цинхуа. Эти инициативы направлены на углубление стратегического научно-образовательного партнёрства. Отдельные проекты реализуются при участии РФПИ и других профильных структур", - сообщил Дмитриев.

Основными направлениями инвестиционно-экономического сотрудничества с Бразилией, по его словам, являются инфраструктура, медицина, технологии, энергетика и инициативы БРИКС. "Рассматриваются проекты в сфере ИИ, медицины, промышленности. РФПИ также взаимодействует с профильными министерствами Бразилии в сфере энергетики и полезных ископаемых, содействует выходу российских высокотехнологичных компаний на рынок Латинской Америки", - написал Дмитриев.

Инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, здравоохранение и сельское хозяйство - таковы, со слов главы РФПИ, основные направления сотрудничества в сфере экономики и инвестиций с Сербией. "Обсуждаются новые проекты с участием сербских компаний и развитие технологического обмена в сфере здравоохранения, совместных клинических исследований и т.д. Успешный опыт совместной работы, включая борьбу с пандемией, показывает высокий потенциал двустороннего взаимодействия", отметил он.

С Узбекистаном предполагается развивать взаимодействие в сферах логистики, металлургии, полимеров и устойчивого водопользования. "Особое внимание уделяется применению ИИ и спутникового мониторинга для повышения доступности водных ресурсов. РФПИ и МФТИ выступили с соответствующими инициативами. Также обсуждается привлечение международных партнёров и расширение трансграничной инфраструктуры", - пишет Дмитриев.

Основными направлениями инвестиционно-экономического сотрудничества с Вьетнамом он назвал биомедицину, здравоохранение, технологии. "Подписано соглашение с Национальным центром вакцин Вьетнама о создании инвестиционной платформы для продвижения инновационных биомедицинских продуктов. Новые проекты откроют путь для технологического обмена и двустороннего экспорта передовых решений", - сообщил спецпредставитель президента России.

"Россия продолжит укреплять экономическое взаимодействие с дружественными странами, ориентируясь на долгосрочные интересы, технологическое развитие и открытие новых точек роста", - подчеркнул Дмитриев.

РФПИ Кирилл Дмитриев
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