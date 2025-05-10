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Россия будет способствовать развитию туристических связей с Абхазией

Гунба пригласил Путина посетить Абхазию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия будет способствовать росту туристического потока в Абхазию и продолжать сотрудничество в экономике и гуманитарной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничать и в сфере экономики, и в гуманитарной области, это имеется в виду и в образовании, здравоохранении и, конечно, будем всячески способствовать росту туристических потоков", - сказал Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

"За прошлый год рост был значительным, мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше", - добавил российский лидер.

Гунба, в свою очередь, пригласил Путина посетить Абхазию.

"Хочу пригласить от своего имени и от народа Абхазии посетить нашу республику в любое удобное для вас время. Мы вас искренне ждем, надеемся, что вы примете это приглашение", - сказал абхазский президент.

"Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом", - ответил Путин.

Россия Владимир Путин Абхазия Бадра Гунба
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