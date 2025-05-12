ЦИК получит право определять объем публикуемых сведений об имуществе кандидатов в Госдуму

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, по которой объем данных об имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, размещаемых в интернете и на информационном стенде, будет устанавливать Центризбирком.

Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта № 840518-8, уточняющего положения избирательного законодательства. В первом чтении он был принят 1 апреля.

Поправка в целом предполагает оптимизацию формата информирования избирателей, исключив необходимость изготовления в большом количестве печатных информационных материалов, "которые, как правило, остаются невостребованными", говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В соответствии с поправкой, на думских выборах сведения о доходах и имуществе кандидатов, включенных в федеральные списки, а также информацию о выявленных фактах недостоверности таких сведений, предлагается размещать только на сайте ЦИК. При этом объем сведений имущественного характера, размещаемых в интернете и на информационном стенде, будет устанавливать ЦИК.

Также предлагается корректировать нормы, относящиеся к содержанию информационного стенда в помещении для голосования.

Еще одной поправкой предлагается закрепить правило, согласно которому избиратель получает только один бюллетень взамен испорченного. Если избиратель повторно обращается с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного, то решение о выдаче такого бюллетеня принимается участковой комиссией, указывается в сообщении пресс-службы комитета.

Такие изменения позволят комиссии, рассмотрев все обстоятельства, принять мотивированное решение об обоснованности такой просьбы, чтобы не допустить умышленную порчу бюллетеней, отмечается в документе.

Председатель комитета Павел Крашенинников на заседании отметил, что, как ожидается, во втором чтении поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 14 мая, в третьем чтении - 20 мая.