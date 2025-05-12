Поиск

ЦИК получит право определять объем публикуемых сведений об имуществе кандидатов в Госдуму

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, по которой объем данных об имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, размещаемых в интернете и на информационном стенде, будет устанавливать Центризбирком.

Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта № 840518-8, уточняющего положения избирательного законодательства. В первом чтении он был принят 1 апреля.

Поправка в целом предполагает оптимизацию формата информирования избирателей, исключив необходимость изготовления в большом количестве печатных информационных материалов, "которые, как правило, остаются невостребованными", говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В соответствии с поправкой, на думских выборах сведения о доходах и имуществе кандидатов, включенных в федеральные списки, а также информацию о выявленных фактах недостоверности таких сведений, предлагается размещать только на сайте ЦИК. При этом объем сведений имущественного характера, размещаемых в интернете и на информационном стенде, будет устанавливать ЦИК.

Также предлагается корректировать нормы, относящиеся к содержанию информационного стенда в помещении для голосования.

Еще одной поправкой предлагается закрепить правило, согласно которому избиратель получает только один бюллетень взамен испорченного. Если избиратель повторно обращается с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного, то решение о выдаче такого бюллетеня принимается участковой комиссией, указывается в сообщении пресс-службы комитета.

Такие изменения позволят комиссии, рассмотрев все обстоятельства, принять мотивированное решение об обоснованности такой просьбы, чтобы не допустить умышленную порчу бюллетеней, отмечается в документе.

Председатель комитета Павел Крашенинников на заседании отметил, что, как ожидается, во втором чтении поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 14 мая, в третьем чтении - 20 мая.

Павел Крашенинников Центризбирком Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поправка о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрена к принятию

Поправка о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрена к принятию

Нарезку одномандатных округов для выборов в Госдуму предложено уточнять в два раза чаще

ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Государство будет поддерживать кредитование образования только по приоритетным направлениям

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Что произошло за день: воскресенье, 11 мая

Путин и Эрдоган подробно обсудили инициативу о прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });