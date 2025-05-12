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Очное шествие "Бессмертного полка" прошло в 57 регионах РФ, в нем приняли участие 7 млн человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Шествие "Бессмертного полка" 9 мая в очном формате прошло в 57 регионах России; в нем приняли участие 7 млн человек, сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

"Пусть не во всех регионах получилось у нас организовать шествие, тем не менее, в 57 регионах нашей страны по согласованию с органами исполнительной власти, а это две трети регионов РФ, шествие прошло в очном формате, и граждане нашей страны принесли портреты своих родных и близких, и как тружеников тыла, так и ветеранов, участников Великой Отечественной войны", - сказала Цунаева на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, шествия шли не только в областных, республиканских и районных центрах. В 17 регионах России граждане без организации шествия выходили на улицы городов и несли портреты своих родных и близких.

"Всего, по данным наших региональных штабов, на сегодняшний день в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 7 млн человек. Может быть, по сравнению с другими годами эта цифра меньше, но для нас было главным (...) - безопасность наших родных и близких", - отметила Цунаева.

Самым массовым шествием в регионах России, как и в 2022 году, стало шествие в Санкт-Петербурге. По подсчетам, на улицы города вышло 1 млн 200 человек, сообщила она.

"Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны.

В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 и 2024 году организаторы приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.

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