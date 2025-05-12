Экс-глава УГИБДД Ставрополья получил 20 лет колонии по делу о взятках

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Черкесский городской суд вынес приговор бывшему начальнику УГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, обвиняемому в создании преступного сообщества для получения взяток от водителей грузовиков за проезд по дорогам региона с перегрузом, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сафонову назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и штрафа в 100 млн рублей с последующим ограничением свободы сроком на один год, сказал судья.

Свою вину в ходе судебных заседаний подсудимый не признал, заявляя, что не имеет к материалам дела никакого отношения, взятки не брал и ОПГ не создавал, а данная группа существовала еще до его назначения на должность начальника УГИБДД.

Как сообщалось, Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны в июле 2021 года по подозрению в получении свыше 100 взяток на общую сумму более 21,8 млн рублей.

По данным следствия, взятки предназначались за то, чтобы не привлекать водителей грузовиков, перевозивших зерновые культуры и другие грузы, к административной ответственности за нарушения, в частности перегруз, и обеспечение их беспрепятственного проезда по территории Ставрополья.

Для этого участники организованной преступной группы разработали и внедрили собственную неофициальную систему бумажных "пропусков", которые водители помещали под лобовое стекло автомобилей.

Уголовное дело в отношении экс-главы УГИБДД по Ставропольскому краю, возбужденное по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), п.п. "а", "в" ч.ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в виде денег, организованной группой, в крупных и особо крупных размерах), было передано в Карачаево-Черкесию в декабре 2024 года для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что по "делу Сафонова" уже вынесен приговор одному из фигурантов, он осужден на 6 лет колонии строгого режима.