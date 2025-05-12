"Кизлярский коньячный завод" исключен из программы приватизации на 2025-2027 годы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ, Дагестан) исключен из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы.

Такая информация содержится в тексте поправок к проекту федерального бюджета (законпроект № 914318-8), внесенного в Госдуму.

В документе говорится об уменьшении объема поступлений в федеральный бюджет средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, на 1,872 млрд рублей, "в том числе в связи с уменьшением объема поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества, связанное с исключением из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы АО "Кизлярский коньячный завод", АО "Алмазный Мир", АО "Ючюгейское", на 1,801 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" попросил компанию прокомментировать исключение из программы приватизации, ответа пока не получил.

ККЗ распоряжением правительства в апреле 2024 года был включен в план приватизации на 2024-2026 годы. По состоянию на 31 марта 2024 года предприятие было оценено в 9,409 млрд рублей.

ККЗ в 2024 году произвел 1,286 млн декалитров продукции, что на 25% больше, чем годом ранее. Объем реализации вырос на 21% - до 1,272 млн декалитров. Предприятие в прошлом году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 570,961 млн рублей, что на 26% меньше, чем годом ранее. При этом выручка выросла на 28,5% - до 6,468 млрд рублей.

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.