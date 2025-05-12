Законопроект о локализации такси доработали с учетом мнения отрасли и автопроизводителей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект № 481272-8 о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей, подготовлены поправки, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения инициативы с профильными министерствами подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли, добавил он.

"Профильный комитет в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения. В итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется", - отметил Володин.

По его словам, такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.

Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 13 мая.

Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Документом предлагалось наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.