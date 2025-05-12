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Законопроект о локализации такси может быть принят во втором чтении 13 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект № 481272-8 о введении требований к уровню локализации автомобилей такси, который критиковали представители бизнес-сообщества, может быть принят во втором чтении 13 мая.

Согласно материалам системы обеспечения законодательной деятельности, рекомендацию принять его во втором чтении дал профильный думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

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Проект вносит изменения в федеральный закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Авторы законопроекта - председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В первом чтении законопроект был принят в январе 2024 года и затем оставался без движения.

Против инициативы выступили представители бизнеса и различные бизнес-объединения, которые указывали на то, что введение требований к легковым такси замедлит обновление автопарков, создаст проблемы для самозанятых водителей.

Изначально предполагалось установить требование, по которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан локально произведенным, то есть соответствующим уровню локализации не менее 3,2 тысячи локализационных баллов, что сейчас соответствует планке допуска автомобилей к госзакупкам в России. Представители бизнеса неоднократно обращали внимание, что таким требованиям будут фактически соответствовать лишь модели "АвтоВАЗа", а также ограниченный перечень менее массовых марок: в требования впишутся высоко локализованные модели "АвтоВАЗа", а также отдельные модели "Москвича" и электромобили Evolute.

Как следует из материалов ко второму чтению законопроекта, обязательное требование в части соответствия автомобилей, допускаемых в такси, требуемому уровню локализации теперь предлагается сдвинуть на 1 января 2033 года. При этом с 1 марта 2026 года предлагается ввести другие критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили.

Исходя из принятых в ходе обсуждения проекта поправок, в такси с 1 марта 2026 года могут быть допущены как машины, произведенные в рамках "новых" специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), так и в рамках специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК. Также в такси могут быть допущены автомобили, произведенные в рамках "новых" СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменением, и по решению правительства были допущены к использованию в такси.

Действие новых требований к автомобилям такси, предложенным в принятых поправках ко второму чтению, предлагается временно не распространять на автомобили такси в Калининградской области (до 1 марта 2028 года) и на Дальнем Востоке (до 1 марта 2030 года).

АвтоВАЗ Москвич Владимир Гутенев Госдума Андрей Кутепов Дальний Восток Калининградская область
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