Дума исключит ввод в 2025 году вывозных пошлин на бобовые для допфинансирования экспорта

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство исключило горох, сушеные нут и чечевицу из списка продукции, экспортные пошлины на которую в случае их введения должны были стать источником дополнительного финансирования федерального проекта по экспорту продукции российского АПК.

Исключение предусмотрено поправками в федеральный бюджет 2025 года, которые 12 мая были внесены в Госдуму. "В части 20 слова "гороха, нута сушеного, чечевицы сушеной" исключить", - говорится в документе.

Действующий закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов устанавливает, что по решению правительства дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута сушеного, чечевицы сушеной. В этом списке также значится мороженая рыба, за исключением сардины иваси, и ракообразные. В отношении этой продукции изменений не предусмотрено.

Согласно поправкам, финансирование проекта "Экспорт продукции АПК" в 2025 году будет увеличено почти на 23,3 млрд рублей и с учетом запланированных ранее средств составит 38 млрд рублей.

Как сообщается в пояснительной записке к внесенным документам, поправки в бюджет предусматривают увеличение финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства в 2025 году на 41,8 млрд рублей. В действующем законе о бюджете на эти цели отведено 284,2 млрд рублей. Таким образом, финансирование составит 326 млрд рублей. По данным на 1 апреля 2025 года, кассовое исполнение этого показателя составило 115 млрд рублей.

Финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2025 году увеличено на 59,7 млн рублей, до 22,443 млрд рублей. Кассовое исполнение на 1 апреля составило около 6,1 млрд рублей.