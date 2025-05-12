Матвиенко заявила, что РФ благодарна всем партнерам, которые были в Москве 9 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия благодарна всем государствам, чьи делегации посетили Москву 9 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы благодарны всем нашим партнерам за то, что в этот день они были вместе с нами", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Сената парламента Пакистана Юсуфом Разой Гилани, который находится в Москве с официальным визитом.

"Вы видели, какое количество делегаций иностранных государств приехали на парад Победы, некоторые из них и в эти дни находятся в Москве. Это такая общая солидарность в поддержку жертв войны, солидарность в борьбе против нацизма, который, к сожалению, вновь поднимает голову", - отметила спикер СФ.

Она подчеркнула, что "именно советский народ принял на себя самый страшный удар войны".

"Нет ни одной семьи в России, которая бы не пострадала. И мы никогда не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм", - сказала Матвиенко.

Она выразила признательность за то, что руководители Пакистана посетили российское посольство в Исламабаде для участия в торжественном приёме по случаю юбилея Великой Победы.