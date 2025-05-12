Поиск

Матвиенко заявила, что РФ благодарна всем партнерам, которые были в Москве 9 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия благодарна всем государствам, чьи делегации посетили Москву 9 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы благодарны всем нашим партнерам за то, что в этот день они были вместе с нами", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Сената парламента Пакистана Юсуфом Разой Гилани, который находится в Москве с официальным визитом.
"Вы видели, какое количество делегаций иностранных государств приехали на парад Победы, некоторые из них и в эти дни находятся в Москве. Это такая общая солидарность в поддержку жертв войны, солидарность в борьбе против нацизма, который, к сожалению, вновь поднимает голову", - отметила спикер СФ.

Она подчеркнула, что "именно советский народ принял на себя самый страшный удар войны".

"Нет ни одной семьи в России, которая бы не пострадала. И мы никогда не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм", - сказала Матвиенко.

Она выразила признательность за то, что руководители Пакистана посетили российское посольство в Исламабаде для участия в торжественном приёме по случаю юбилея Великой Победы.

Пакистан Валентина Матвиенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Что произошло за день: понедельник, 12 мая

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах

Законопроект о локализации такси доработали с учетом мнения отрасли и автопроизводителей

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

Совбез РФ подтвердил продление контракта с Шойгу до 2030 года

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана68 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });