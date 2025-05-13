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Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии

Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно приговорил находящегося во Франции бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии общего режима по делу о многомиллиардном хищении и злоупотреблении полномочиями.

"Приговорить Пугачева Сергея Викторовича к наказанию в виде 14 лет заключения в колонии общего режима заочно со штрафом 800 тысяч рублей", - огласил приговор судья Алексей Криворучко.

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Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны - Межпромбанка, изъяв в пользу Агентства по страхованию вкладов 28 млрд 738 млн рублей.

Суд оставил в силе арест имущества Пугачева.

Банкир, который имеет французское гражданство, несколько лет находится во Франции. По данным Генпрокуратуры России, компетентные органы Франции отказались его экстрадировать в Россию.

Пугачев обвиняется в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК), организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Обвинение по его уголовному делу Генпрокуратура утвердила в октябре 2023 года.

По версии следствия, в 2008-2009 годах Пугачев, будучи владельцем Межпромбанка, в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Банка Александром Диденко и генеральным директором ЗАО "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем совершил хищение 28,7 млрд рублей из средств банка.

В 2010 году по указанию Пугачева исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции Банка Марина Илларионова, "используя свои служебные полномочия, подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что повлекло утрату Банком возможности получить удовлетворение своих требований".

"В установленные сроки денежные средства по кредитным договорам не были возвращены, в связи с чем банку причинен ущерб на общую сумму не менее 64,5 млрд рублей, что повлекло ухудшение его финансового положения, приведшее к неспособности исполнить обязательства перед кредиторами в полном объеме и, как следствие, признание несостоятельным (банкротом)", - заявляли в Генпрокуратуре.

Арбитражный суд Москвы 30 ноября 2010 года по заявлению Банка России признал Межпромбанк несостоятельным (банкротом).

Алексей Криворучко Генпрокуратура Франция Межпромбанк Сергей Пугачев Тверской суд АСВ
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