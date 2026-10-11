Ресурсы "М.Видео" работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сайт и приложение "М.Видео" работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера, сообщила компания в воскресенье в соцсетях.

"В работе сервисов "М.Видео" возникли технические сложности. Из-за аварии у облачного провайдера наш сайт и приложение работают с перебоями. Возможны трудности с оформлением покупок, доставкой и получением информации о заказах", - сообщила компания.

Специалисты "М.Видео" с командой провайдера работают над восстановлением сервисов.

Утром в воскресенье "Яндекс" сообщил о том, что в дата-центре компании во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа ЦОД полностью остановлена.

ЦОД во Владимире - уже третий инфраструктурный объект "Яндекса", пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях.