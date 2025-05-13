Уволен арестованный по делу о превышении полномочий министр транспорта Бурятии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Главу министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, который во вторник был арестован, уволили.

"Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге уволен в связи с утратой доверия", - написал глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Гоге, который был задержан в понедельник, подозревается по ч.3 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, как уточнили в Советском районном суде Улан-Удэ, Гоге создал искусственные препятствия для участия в электронном аукционе ООО "Стройинком" и ООО "Иркутсдорстрой". Фигурант лоббировал интересы ООО "Доринвест", с которым был заключен государственный контракт "с заведомо завышенной ценой" (1 млрд 197 млн рублей) на ремонт автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита.