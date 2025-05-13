Увеличение срока действия электронной визы в РФ с 60 до 120 суток приняли в I чтении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона, продлевающий срок действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина в РФ - с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.

Внесение указанных изменений солчли целесообразным по результатам анализа годового мониторинга работы системы единой электронной визы (функционирующей с 1 августа 2023 года), который свидетельствует о ее успешности и растущей востребованности, отмечается в пояснительной записке к проекту закона (889138-8).

Так, за период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года оформлено 541 тыс. единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тыс.), говорится в пояснительной записке.

В ней также указывается, что реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности РФ.