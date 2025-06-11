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В России могут разрешить многократное использование электронных виз

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие время срок пребывания в России по электронной визе для иностранцев вырастет до 30 дней, также прорабатывается вопрос многократного использования электронных виз, сообщил на форуме "Путешествуй!" министр экономического развития Максим Решетников.

"Сейчас список стран с электронной визой насчитывает 64. В ближайшее время планируется продлить срок пребывания по электронной визе с 16 до 30 дней. В том числе есть запрос на многократное использование электронной виз. Это следующий шаг, который мы вместе с МИДом, пограничной службой проработаем и предложим", - сказал он.

Как отметил Решетников, активно развиваю‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тся и безвизовые групповые туристические обмены.

"Прорабатываем вопрос с Вьетнамом и с Индией. Мы считаем индийский рынок, как и вьетнамский, очень перспективным. Для туристов это возможность бесплатного въезда в страну. Главное - купить тур у проверенного оператора, который грамотно организует маршрут", - добавил он.

В апреле 2025 года было подписано соглашение об отмене виз с Оманом.

"На очереди - Иордания, Мьянма и еще ряд других стран Ближнего Востока и Азии", - подчеркнул он.

Как напомнил Решетников, за 1,5 года действия электронной визы и безвизовых поездок в России приняли более 2 млн зарубежных туристов.

Максим Решетников Вьетнам Иордания Мьянма Оман Индия Минэкономразвития
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