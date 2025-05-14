Поиск

Минсельхоз отметил рост производства ветпрепратов в 2024 году в 1,7 раза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские биофармацевтические предприятия в 2024 году выпустили 32,4 млрд доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, сообщил Минсельхоз.

В первом квартале этого года объем производства вакцин составил 6,3 млрд доз. Сравнительные данные ведомство не привело.

"Против особо опасных и основных экономически значимых заболеваний животных (бешенство, сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз и т.д.) в России используются отечественные вакцины. Минсельхоз ежегодно закупает и поставляет в регионы порядка 73 наименований", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что российские компании замещают импортные ветпрепараты как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных. По данным Россельхознадзора, в первом квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4%. На 1 апреля в государственных ветеринарных службах регионов было 3,3 млн доз вакцин для профилактической и вынужденной иммунизации собак и кошек от этого заболевания.

Как сообщалось, в соответствии с нацпроектом "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализация которого началась в 2025 году, к 2030 году обеспеченность отечественными ветпрепаратами необходимо довести до 70%, вакцинами - до 61%.

Россельхознадзор Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проект самолета "Байкал" закрыт

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

В Белгородской области 16 человек пострадали от украинских атак

РФ не признает выводы ИКАО об ответственности Москвы за крушение MH17

Что произошло за день: вторник, 13 мая

В Кремле заявили, что делегация России будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле

В Кремле заявили, что делегация России будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита
Умершие знаменитости

Прощание с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко пройдет 14 мая

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });