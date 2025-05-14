Минсельхоз отметил рост производства ветпрепратов в 2024 году в 1,7 раза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские биофармацевтические предприятия в 2024 году выпустили 32,4 млрд доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, сообщил Минсельхоз.

В первом квартале этого года объем производства вакцин составил 6,3 млрд доз. Сравнительные данные ведомство не привело.

"Против особо опасных и основных экономически значимых заболеваний животных (бешенство, сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз и т.д.) в России используются отечественные вакцины. Минсельхоз ежегодно закупает и поставляет в регионы порядка 73 наименований", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что российские компании замещают импортные ветпрепараты как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных. По данным Россельхознадзора, в первом квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4%. На 1 апреля в государственных ветеринарных службах регионов было 3,3 млн доз вакцин для профилактической и вынужденной иммунизации собак и кошек от этого заболевания.

Как сообщалось, в соответствии с нацпроектом "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализация которого началась в 2025 году, к 2030 году обеспеченность отечественными ветпрепаратами необходимо довести до 70%, вакцинами - до 61%.