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"Росатом" готов предложить Сербии как малые АЭС, так и энергоблоки большой мощности

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" готов предложить Сербии как малые АЭС, так и энергоблоки большой мощности, сообщила госкорпорация со ссылкой на директора представительства компании в Сербии Марию Деурич.

"Росатом" готов предложить сербским партнерам весь спектр решений: от атомных станций малой мощности на базе реакторов РИТМ-200 до энергоблоков большой мощности поколения 3+. Наши технологии уже продемонстрировали свою надежность и эффективность как в России, так и на зарубежных площадках", - приводятся в сообщении слова Деурич.

Россия начала "новый этап" работы с Сербией в части потенциального строительства в стране атомных мощностей, комментировал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев итоги недавнего майского визита президента Сербии Александра Вучича в Россию.

"С сегодняшнего дня фактически в официальную повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - говорил Лихачев.

Росатом Сербия
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