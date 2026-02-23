"Росатом" обсуждает с сербскими компаниями их участие в атомных проектах в третьих странах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "Росатом" пригласил сербские компании к участию в проектах российской госкорпорации в третьих странах, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

"У сербских компаний есть запрос на работу на венгерском проекте (АЭС "Пакш-2" - ИФ)", - отметил Лихачев в комментарии, переданном пресс-службой "Росатома".

Стороны также обсудили возможность строительства в Сербии атомных мощностей по российским технологиям.

"Договорились о конкретных совместных действиях. Наша задача на этой встрече была максимально показать наши предложения", - подвел итоги встречи Лихачев.

"Росатом" готов предложить Сербии всю линейку своих проектов в атомной энергетике, от малой до большой мощности, говорится в сообщении компании.

Россия начала "новый этап" работы с Сербией в части потенциального строительства в стране атомных мощностей, комментировал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев итоги визита президента Сербии Александра Вучича в Россию в мае 2025 года.

"С сегодняшнего дня фактически в официальную повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - говорил тогда Лихачев.