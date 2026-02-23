Поиск

"Росатом" обсуждает с сербскими компаниями их участие в атомных проектах в третьих странах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "Росатом" пригласил сербские компании к участию в проектах российской госкорпорации в третьих странах, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

"У сербских компаний есть запрос на работу на венгерском проекте (АЭС "Пакш-2" - ИФ)", - отметил Лихачев в комментарии, переданном пресс-службой "Росатома".

Стороны также обсудили возможность строительства в Сербии атомных мощностей по российским технологиям.

"Договорились о конкретных совместных действиях. Наша задача на этой встрече была максимально показать наши предложения", - подвел итоги встречи Лихачев.

"Росатом" готов предложить Сербии всю линейку своих проектов в атомной энергетике, от малой до большой мощности, говорится в сообщении компании.

Россия начала "новый этап" работы с Сербией в части потенциального строительства в стране атомных мощностей, комментировал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев итоги визита президента Сербии Александра Вучича в Россию в мае 2025 года.

"С сегодняшнего дня фактически в официальную повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - говорил тогда Лихачев.

Алексей Лихачев АЭС Пакш-2 Росатом Сербия Александр Вучич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

 Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

Медведев сообщил, что РФ пока не получила от Украины ответа на озвученные позиции по урегулированию

Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

 Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после украинских обстрелов

 Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после украинских обстрелов

Путин почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

Президент РФ заявил о слаженных действиях российских военных в зоне СВО

Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

 Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 152 украинских БПЛА

В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения

 В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения

Обломки "высокоскоростной цели" упали на объект энергетики в Воронеже
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8484 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });