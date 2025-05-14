Медведев провел заседание Военно-промышленной комиссии в Перми

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Пермский край, сообщает Совбез вечером в среду на своем сайте.

В ходе поездки Медведев "посетил ФКП "Пермский пороховой завод" и провел заседание Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения", - говорится в сообщении.

"По словам Дмитрия Медведева, на заседании обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - отмечается в сообщении.