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Правительство рассмотрит законопроект о стимулах для работодателей по программе долгосрочных сбережений

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство в четверг рассмотрит поправки в Налоговый кодекс о льготах для работодателей, которые будут софинансировать участие своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений (ПДС), говорится в материалах к заседанию кабинета министров.

О том, что Минфин готовит законопроект, стимулирующий работодателей участвовать в этой программе, в августе 2024 года рассказывал замдиректора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич. Планировалось, что на ПДС будут распространяться льготы, действующие в рамках корпоративных пенсионных программ.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

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