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Минфин готовит налоговые стимулы для работодателей по программе долгосрочных сбережений

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс о льготах для работодателей при подключении сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил РБК TV замдиректора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич.

"Основным преимуществом (корпоративных пенсионных программ - ИФ) для работодателей, помимо удержания сотрудников, является то, что они получают налоговые льготы при отчислении в данный фонд (ФОТ - ИФ). Сейчас в программе долгосрочных сбережений таких льгот не предусмотрено. Поэтому мы работаем над дополнением законодательства с той точки зрения, чтобы согласовать налоговые изменения и в программе долгосрочных сбережений", - сказал Шахлевич.

Минфин планирует распространить ряд льгот, которые сейчас действуют в рамках корпоративных пенсионных программ, на ПДС, сказали "Интерфаксу" в министерстве.

Подготовить дополнительные стимулы для работодателей в рамках ПДС ранее поручил президент Владимир Путин.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет на сумму не более 52 тысячи рублей в год при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). По данным Минфина, к 15 июля граждане заключили более 775 тысяч договоров ПДС на сумму свыше 36,5 млрд рублей.

Минфин ПДС Павел Шахлевич
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