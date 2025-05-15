Глава новосибирского Минпромторга арестован по делу о превышении полномочий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия арестовал регионального министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать Гончарову Андрею Александровичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, г" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий - ИФ) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток , то есть до 12 июля 2025 года", - сказала судья Наталья Латыпова.

Адвокат министра сообщила "Интерфаксу", что решение будет обжаловано.

Сам Гончаров заявил журналистам, что считает обвинение "надуманным".

По его словам, обвинение связано с поставками продукции в зону СВО.

"Процедура сложная закупок, мы с этим столкнулись в первый раз, потому что раньше наше министерство такими закупками не занималось, и я считаю, мы очень достойно эту задачу выполнили, начиная от частичной мобилизации, от оснащения лагерей для мобилизованных до закупок товаров, в том числе двойного назначения (...) Неоднократно сам и мои сотрудники выезжали туда, "за ленточку", передавали ребятам все из рук в руки. Вся та продукция, которую мы туда поставляем, приносит реальный боевой результат. Будем бороться, у нас другого выхода нет", - сказал он.

Гончаров отметил, что лично не принимал масштабных решений о поставках - все решения принимались коллегиально и проводились через правительство региона, штаб СВО.

Позднее 15 мая суд выберет меру пресечения и двум другим фигурантам дела.

В отношении Гончарова было возбуждено уголовное дело по п. "в, г" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), в отношении представителей коммерческих компаний - по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Гончаров вины не признает.

По версии следствия, с мая 2023 по январь 2024 года министр промышленности уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 млн рублей.

Дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы, и материалов УФСБ по региону.