Глава новосибирского Минпромторга стал фигурантом уголовного дела

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова и руководителей коммерческой организации, сообщает прокуратура региона.

"Заместителем начальника отдела Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по п. "в, г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) - в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Установлено, что с мая 2023 по январь 2024 года министр промышленности, торговли и предпринимательства уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы, и материалов УФСБ России по региону.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Новосибирской области.