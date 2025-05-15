Военные заявили о переходе под российский контроль Новоалександровки и Торского в ДНР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль два населённых пункта в ДНР - Новоалександровку и Торское, сообщает министерство обороны РФ.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По данным Минобороны РФ, "в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населённый пункт Торское Донецкой народной республики".

В ходе боев войска группировки "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Разино, Новооленовка, Новая Полтавка, Димитров и Петровского (ДНР), говорится в сводке.

Потери противника здесь составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Военнослужащие из состава группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Купянск, Паламаревка, Нечволодовка Харьковской области и Райгородок (ДНР), информирует Минобороны.

По его данным, на этом участке ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Войска группировки "Восток" вклиниваются в глубину украинской обороны, сообщило министерство.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Вольное Поле Донецкой народной республики, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

В этих боях ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Войска группировки "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области, сообщает Минобороны.

По его данным, здесь потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Федоровка, Веролюбовка, Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Григоровка и Часов Яр (ДНР), говорится в сводке.

На этом участке противник потерял до 245 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

Войска группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и станция РЭБ, говорится в сообщении.