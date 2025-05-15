Белоусов сообщил о продвижении российских войск на краснолиманском направлении

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска занимают выгодные рубежи и продвигаются вперед на краснолиманском направлении.

"Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 19-й танковый, 31-й, 36-й и 37-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на краснолиманском направлении", - сказал Белоусов, слова которого приводятся в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что Белоусов поздравил военнослужащих, принимавших участие во взятии под контроль села Торское в Донецкой народной республике. Министр обороны поблагодарил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии с успешным выполнением боевых задач.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" установили контроль над селом Торское в ДНР.

Ведомство в четверг также распространило кадры взятия под контроль Торского в ДНР. "В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащими штурмовых подразделений были установлены флаги Российской Федерации", - говорится в комментарии Минобороны РФ к опубликованному видео.