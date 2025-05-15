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Роспотребнадзор нашел кишечную палочку у нескольких производителей готового шашлыка

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора в рамках проверки обнаружило кишечную палочку и превышение содержания бактерий в образцах готового шашлыка, продаваемого в крупных сетевых магазинах, продукция изъята из оборота.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после публикации СМИ "о нахождении в обороте небезопасной мясной продукции (шашлыка)" были отобраны пробы пищевой продукции и проведены лабораторные исследования.

"Отобраны образцы шашлыка 14 производителей, 6 образцов не соответствуют требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям безопасности (ЗАО "СК Короча" (Белгородская область), ООО "О`КЕЙ" (г. Москва), ООО "ПензаМолИнвест" (Пензенская область), ООО "Мираторг-Курск" (Курская область), ООО "ФИЛЬЕ-ПРОПЕРТИ" (Тамбовская область), обнаружены кишечная палочка и превышение общей бактериальной обсемененности", - сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что информация о полученных результатах лабораторных исследований была направлена продавцам и управлениям Роспотребнадзора по Белгородской, Пензенской, Курской и Тамбовской областям.

"Приняты мер по изъятию из оборота, недопущению производства и реализации недоброкачественной продукции. В отношении производителя ООО "О'КЕЙ" незамедлительно начато проведение внеплановой выездной проверки", - заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор
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