"Мираторг" проверяет достоверность информации о небезопасном качестве шашлыка

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, проверяет достоверность информации о небезопасном качестве шашлыка, произведенного в ООО "Мираторг-Курск" и ЗАО "СК "Короча", сообщается в пресс-релизе холдинга.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что были взяты пробы у 14 производителей, и по шести образцам выявлено несоответствие требованиям по микробиологическим показателям безопасности. В их числе названа продукция ЗАО "СК Короча" и ООО "Мираторг-Курск".

"В связи с появлением публикации Роспотребнадзора ООО "Мираторг-Курск" и ЗАО "СК "Короча" направили запросы в ведомство для проверки достоверности информации. Для оценки причин выявления отклонений мы запросили фактический адрес и наименование магазинов, в которых производилась закупка образцов шашлыка производства предприятий холдинга "Мираторг", так как большое значение для безопасности мяса имеет соблюдение правил хранения, установленных производителем", - говорится в сообщении.

"Мираторг" сообщил, что 7 мая ООО "Мираторг-Курск" сдало на исследования в Орловскую испытательную лабораторию подведомственной Россельхознадзору службе ФГБУ "ВНИИЗЖ" шашлык, произведенный 4, 5, 6 и 7 мая. Полученные 12 мая 2025 года результаты подтвердили соответствие всех исследованных образцов требованиям технических регламентов Таможенного союза. Отбор проб был произведен на самом производстве.