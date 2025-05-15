Песков сказал, что украинская делегация пока в Стамбул не прибыла

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация с утра ждет в Стамбуле переговорщиков с украинской стороны, которых пока нет, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом (Владимиром Путиным - ИФ), и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет", - отметил он.

На вопрос, как долго российская делегация готова ждать украинских визави, он ответил: "Давайте не будем забегать вперед".

По его словам, пока нет никакой конкретики относительно встречи с украинской делегацией, в том числе о том, согласована ли эта встреча и во сколько может начаться. Ранее сообщалось, что российская делегация прилетела в Стамбул утром, но позднее стало известно, что переговоры отложены до второй половины дня по просьбе турецкой стороны.

"То, что российская делегация будет 15 мая, сегодня, в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем", - отметил Песков.

"Подготовлена команда российских переговорщиков, состав определен распоряжением президента Российской Федерации, выработана переговорная позиция Российской Федерации и наша делегация находится в Стамбуле сегодня, 15 мая, в четверг. Какое участие потребуется дальше, на каком уровне, сейчас говорить преждевременно, потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет, и как пойдут переговоры", - добавил он.

Отвечая на вопрос, насколько Россия против вовлечения Европы в процесс мирного урегулирования, представитель Кремля напомнил, что речь идет о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной.

СМИ сообщали, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Зеленский в Анкаре проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По прилете он сказал, что после встречи с Эрдоганом будет принято решение о дальнейших действиях в плане урегулирования.