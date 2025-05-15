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Путин определил переговорную позицию России в Стамбуле на совещании 14 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Переговорную позицию российской делегации в Стамбуле президент Владимир Путин определил 14 мая на совещании по подготовке к переговорам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоялась подробное совместное обсуждение всех докладов. С учетом этих докладов всех участников совещания президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле", - сказал он.

О совещании, которое прошло в среду вечером, стало известно утром 15 мая.

"В совещании приняли участие заместитель председателя Совета Безопасности России Медведев, секретарь Совбеза Шойгу, первый заместитель председателя правительства Мантуров, министр обороны Белоусов, начальник Генштаба Герасимов, министр иностранных дел Лавров, директор ФСБ Бортников, директор СВР Нарышкин, директор Росгвардии Золотов, командующие всех группировок вооруженных сил России, участвующих в СВО", - рассказал Песков.

Также в совещании участвовали члены делегации, которым предстояло отправиться на переговоры, в частности, помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

"По внешнеполитической повестке докладывал Лавров, по вопросам безопасности и другим аспектам выступали Бортников, Нарышкин и Золотов. Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа и о перспективных направлениях развития. С докладами выступили министр обороны Белоусов и начальник Генштаба Герасимов, все командующие группировок доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения. Состоялось подробное совместное обсуждение всех докладов", - сказал Песков.

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