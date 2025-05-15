В Башкирии задержали двух бывших руководителей оборонного предприятия

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Двое бывших топ-менеджеров завода "Авангард" в Башкирии подозреваются в преступлениях коррупционной направленности, сообщает пресс-служба УФСБ по республике в четверг.

"УФСБ (...) выявлена и пресечена преступная деятельность бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора и бывшего заместителя гендиректора по инвестициям и развитию ФКП "Авангард" (входит в состав кооперации государственной корпорации "Ростех"), причастных к преступлениям коррупционной направленности", - говорится в сообщении.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что экс-руководители оборонного предприятия включили в документацию заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на сумму более 50 млн рублей без замечаний. При этом указанные строительно-монтажные работы фактически были сорваны по вине подрядчика, договор был расторгнут.

"Вследствие этого, в результате осуществления преступных действий вопреки интересам службы должностные лица отказались от получения предусмотренной договором подряда банковской гарантии подрядчика в размере 50 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме этого, сотрудники УФСБ установили, что заместитель гендиректора предприятия в 2023 году потребовал от предпринимателя 120 млн рублей "за обеспечение незаконных преимуществ при проведении тендеров". Контракты на поставку оборудования для оборонного предприятия составили 1 млрд 926 млн рублей.

"Используя фиктивные основания, коммерсант перечислил часть полученных от заказчика денежных средств аффилированным лицам, обналичил их и передал бывшему заместителю руководителя ФКП "Авангард". С конца 2023 года по январь 2025 года злоумышленник незаконно получил 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

По этому факту в отношении бывшего замгендиректора возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).