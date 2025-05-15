РФ рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 г. процесса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса, обладает необходимыми компетенциями и полномочиями, заявил глава делегации Владимир Мединский.

"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальные делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - сказал Мединский журналистам в четверг.

Российская делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, заявил Мединский.