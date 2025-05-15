Поиск

Пожар на астраханской птицефабрике "Владимировская" полностью потушен

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание на крупной птицефабрике "Владимировская" в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 17:30 (16:30 по Москве) полная ликвидация", - уточняет пресс-служба.

Сообщение о возгорании на площади 2 тыс. кв. метров на птицефабрике поступило в четверг утром. В 09:46 (по Москве) пожар был локализован, в 11:02 (по Москве) - ликвидировано открытое горение. Погибли около 166 тыс. кур, что составляет примерно 18% от общего поголовья. Остальные помещения и цеха не пострадали. Причина пожара уточняется.

Областное министерство сельского хозяйства сообщило, что из-за пожара птицефабрика прогнозирует снижение объема производства яиц в текущем году на 9% от годового плана, который составляет 162,8 млн штук. Происшествие не отразится на ценообразовании и на наличии яиц и куриного мяса на рынке, поскольку производство этой продукции в регионе выше, чем потребление.

Как сообщалось, с января по май 2024 года на "Владимировской" действовал карантин по гриппу птиц. К 2025 году предприятие планировало выйти на производственную мощность.

Производственная база птицефабрики объединяет 9 птичников для содержания взрослых кур несушек (рассчитаны на 675 тыс. голов), 3 птичника для выращивания молодняка кур (рассчитаны на 360 тыс. голов), кормоцех с объемом производства 20 тонн комбикорма в час, зернохранилище на 4 тыс. тонн, яйцесклад. Предприятие поставляет свою продукцию, помимо Астраханской, в Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодарский край.

Единственным владельцем фабрики, по данным ЕГРЮЛ, выступает Александр Топилин, ему также принадлежит птицефабрика "Маркинская" в Ростовской области, комбинат хлебопродуктов "Заволжье" и сельхозпредприятие "Лозное" в Волгоградской области. Выручка "Владимировской" в минувшем году упала в 5 раз и составила 283,4 млн рублей, чистый убыток превысил 106 млн рублей против чистой прибыли в 419 млн рублей в 2023 году.

В Астраханской области действует три птицефабрики, специализирующихся на производстве яиц. Помимо "Владимировской", это птицефабрика "Харабалинская" и ООО "Аланар Агро" (бывшая птицефабрика "Степная").

Владимировская Астраханская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин возглавил попечительский совет РАН

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Российская переговорная делегация прибыла в консульство в Стамбуле

Мединский заявил о готовности обсуждать компромиссы на переговорах в Стамбуле

Мединский сделает заявление в генконсульстве в Стамбуле в 17:30

Мединский сделает заявление в генконсульстве в Стамбуле в 17:30

Bloomberg сообщил о предложении США возродить Совет Россия-НАТО

В Башкирии задержали двух бывших руководителей оборонного предприятия

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа

Директор по дистрибуции "Эксмо" отпущен после допроса в качестве свидетеля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });