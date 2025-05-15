Пожар на астраханской птицефабрике "Владимировская" полностью потушен

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание на крупной птицефабрике "Владимировская" в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 17:30 (16:30 по Москве) полная ликвидация", - уточняет пресс-служба.

Сообщение о возгорании на площади 2 тыс. кв. метров на птицефабрике поступило в четверг утром. В 09:46 (по Москве) пожар был локализован, в 11:02 (по Москве) - ликвидировано открытое горение. Погибли около 166 тыс. кур, что составляет примерно 18% от общего поголовья. Остальные помещения и цеха не пострадали. Причина пожара уточняется.

Областное министерство сельского хозяйства сообщило, что из-за пожара птицефабрика прогнозирует снижение объема производства яиц в текущем году на 9% от годового плана, который составляет 162,8 млн штук. Происшествие не отразится на ценообразовании и на наличии яиц и куриного мяса на рынке, поскольку производство этой продукции в регионе выше, чем потребление.

Как сообщалось, с января по май 2024 года на "Владимировской" действовал карантин по гриппу птиц. К 2025 году предприятие планировало выйти на производственную мощность.

Производственная база птицефабрики объединяет 9 птичников для содержания взрослых кур несушек (рассчитаны на 675 тыс. голов), 3 птичника для выращивания молодняка кур (рассчитаны на 360 тыс. голов), кормоцех с объемом производства 20 тонн комбикорма в час, зернохранилище на 4 тыс. тонн, яйцесклад. Предприятие поставляет свою продукцию, помимо Астраханской, в Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодарский край.

Единственным владельцем фабрики, по данным ЕГРЮЛ, выступает Александр Топилин, ему также принадлежит птицефабрика "Маркинская" в Ростовской области, комбинат хлебопродуктов "Заволжье" и сельхозпредприятие "Лозное" в Волгоградской области. Выручка "Владимировской" в минувшем году упала в 5 раз и составила 283,4 млн рублей, чистый убыток превысил 106 млн рублей против чистой прибыли в 419 млн рублей в 2023 году.

В Астраханской области действует три птицефабрики, специализирующихся на производстве яиц. Помимо "Владимировской", это птицефабрика "Харабалинская" и ООО "Аланар Агро" (бывшая птицефабрика "Степная").