При пожаре на птицефабрике "Владимировская" погибли 166 тысяч кур

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожар на птицефабрике "Владимировской" в Ахтубинском районе Астраханской области произошел в инкубаторе, по предварительным данным, погибли около 166 тысяч кур, сообщает МЧС.

Из здания самостоятельно вышли 17 человек, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на птицефабрике случился пожар на площади 2 тысячи кв. метров. В 09:46 было объявлено о локализации возгорания.

С января по май 2024 года на "Владимировской" действовал карантин по гриппу птиц. К 2025 году предприятие планировало выйти на производственную мощность.

Производственная база птицефабрики объединяет 9 птичников для содержания взрослых кур несушек (рассчитаны на 675 тысяч голов), 3 птичника для выращивания молодняка кур (рассчитаны на 360 тысяч голов), кормоцех с объемом производства 20 тонн комбикорма в час, зернохранилище на 4 тысячи тонн, яйцесклад. Предприятие поставляет свою продукцию, помимо Астраханской, в Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодарский край.

Единственным владельцем фабрики, по данным ЕГРЮЛ, выступает Александр Топилин, ему также принадлежит птицефабрика "Маркинская" в Ростовской области, комбинат хлебопродуктов "Заволжье" и сельхозпредприятие "Лозное" в Волгоградской области. Выручка "Владимировской" в минувшем году упала в 5 раз и составила 283,4 млн рублей, чистый убыток превысил 106 млн рублей против чистой прибыли в 419 млн рублей в 2023 году.

В Астраханской области действует три птицефабрики, специализирующихся на производстве яиц. Помимо "Владимировской", это птицефабрика "Харабалинская" и ООО "Аланар Агро" (бывшая птицефабрика "Степная").