В Роскомнадзоре заявили о кратком сбое в работе интернет-сервисов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора зафиксировал кратковременный сбой в работе как российских, так и зарубежных интернет-сервисов с 18:40, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"По нашим данным, с 18:55 работа сервисов восстанавливается", - добавили в РКН.

Пользователи в четверг вечером на профильных ресурсах сообщают о сбое в работе мессенджеров, банков, соцсетей и некоторых сервисов.