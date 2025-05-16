Минпросвещения РФ составит список из 100 фильмов для показа в школах

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Составленный Минпросвещения РФ список отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к просмотру школьникам, ляжет в основу списка из 100 лучших советских и российских картин для показа в общеобразовательных организациях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

13 мая президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ совместно с президентским Советом по культуре и искусству сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для их показа в общеобразовательных организациях.

"Во исполнение поручения президента Минпросвещения России будет использован сформированный первичный рекомендованный список отечественных кинокартин в качестве основы", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в список "100 лучших" войдут советские и российские кинокартины, "способные познакомить обучающихся с классическим кинематографом, транслирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности (...) и обладающие воспитательным потенциалом".

Ранее составленный Минпросвещения первичный список из более чем 400 отечественных фильмов и мультфильмов, как отметили в ведомстве, "является первоначальным, не является исчерпывающим, будет дополняться".

Список был рекомендован к семейному просмотру, а также для использования по решению образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности, реализации в образовательной организации программ воспитания и дополнительного образования, включая работу школьных театров.

Минпросвещения РФ совместно с заинтересованными структурами будет вести работу над формированием "100 лучших фильмов" до 30 августа 2025 года.