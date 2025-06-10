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Минпросвещения на форуме в Казани представит новую систему оценки качества образования

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России предложит дружественным странам новую систему оценки качества образования, сообщил глава министерства Сергей Кравцов в Казани на пресс-конференции перед III Международным форумом министров образования "Формируя будущее".

"Мы страна открытая, мы готовы делиться своим опытом. Очень заинтересованы во взаимодействии с нашими дружественными странами. Завтра (...) мы предложим формирование новой системы оценки качества образования, такой суверенной оценки, которая не будет подвержена различным политическим влияниям", - сказал министр.

Он выразил уверенность, что к этой системе будет большой интерес.

Кравцов отметил, что система получила название "Евразийский лицей". Она основана на лучших традициях советского периода и отечественной педагогики, чтобы страны могли использовать ее в своей работе.

III Международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 11-12 июня. В его работе примут участие представители более 30 дружественных стран.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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