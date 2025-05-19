Поиск

Скончался третий пострадавший при пожаре на парафиновой фабрике в Башкирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Умер еще один мужчина, пострадавший на пожаре на предприятии ООО "Свеча" в городе Салавате (Башкирия), сообщает региональное ГУ МЧС в понедельник.

"44-летний мужчина, который получил сильные ожоги и травмы при происшествии в Салавате, к сожалению, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Скончавшийся в реанимации мужчина стал третьей жертвой ЧП.

Накануне в больнице умер 51-летний сотрудник предприятия, получивший сильные ожоги при происшествии. Кроме этого, тело 46-летнего работника парафинового завода извлекли из-под завалов спустя 10 часов после происшествия.

ЧП в городе Салавате, на предприятии, занимающимся утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырье и переработкой парафина, случилось 16 мая. Из-за возможного нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека - трое мужчин - 51, 48 и 44 лет, которые получили сильные ожоги, еще один - ушиб таза и переломы.

В связи с пожаром на предприятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

Башкирия Салават
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00

Следующий визит Уиткоффа в Россию будет согласован по мере необходимости

В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут

В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут

ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"

ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Что произошло за день: воскресенье, 18 мая

Путин заявил об уважении к национальным интересам США и надеется на такое отношение к РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2258 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости387 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });