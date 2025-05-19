Скончался третий пострадавший при пожаре на парафиновой фабрике в Башкирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Умер еще один мужчина, пострадавший на пожаре на предприятии ООО "Свеча" в городе Салавате (Башкирия), сообщает региональное ГУ МЧС в понедельник.

"44-летний мужчина, который получил сильные ожоги и травмы при происшествии в Салавате, к сожалению, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Скончавшийся в реанимации мужчина стал третьей жертвой ЧП.

Накануне в больнице умер 51-летний сотрудник предприятия, получивший сильные ожоги при происшествии. Кроме этого, тело 46-летнего работника парафинового завода извлекли из-под завалов спустя 10 часов после происшествия.

ЧП в городе Салавате, на предприятии, занимающимся утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырье и переработкой парафина, случилось 16 мая. Из-за возможного нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека - трое мужчин - 51, 48 и 44 лет, которые получили сильные ожоги, еще один - ушиб таза и переломы.

В связи с пожаром на предприятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).