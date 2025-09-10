Соответчики по делу "Газпром нефтехим Салавата" пошли на мировую с Генпрокуратурой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура и соответчики по иску о выводе денежных средств из ООО "Газпром нефтехим Салават" 8 сентября заключили мировое соглашение во Фрунзенском районном суде Петербурга.

"Производство по делу прекращено. Стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом", - сообщается в карточке дела.

Ответчики по делу - Андрей Иванченко, Евгений Лавров, Елена Свитова, Наталия Тихончук; третье лицо - АО "ААА Управление Капиталом".

Генпрокуратура обвинила фигурантов дела в выводе из "Газпром нефтехим Салавата" не менее 150 млрд рублей. Ответчики, полагает прокуратура, используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение с 2011 года между ООО "Газпром нефтехим Салават" и подконтрольными себе предприятиями "стабильно выгодных контрактов". Часть средств фигуранты перевели на зарубежные счета, часть направили на приобретение бизнеса и недвижимости в России. Имущество и активы были также "переоформлены на иных лиц, в том числе родственников и офшорные структуры".

В мае Фрунзенский районный суд вынес основное решение по делу. Было решено обратить в доход государства доли в холдинговых компаниях бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия", ООО УК "Меркури Кэпитал Траст"". С двумя ответчиками - Кириллом Селезневым и Иваном Мироновым - были заключены соглашения об урегулировании.

В отношении ряда лиц материалы выделены в отдельное производство, решение по которому теперь и объявлено.