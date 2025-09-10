Поиск

Соответчики по делу "Газпром нефтехим Салавата" пошли на мировую с Генпрокуратурой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура и соответчики по иску о выводе денежных средств из ООО "Газпром нефтехим Салават" 8 сентября заключили мировое соглашение во Фрунзенском районном суде Петербурга.

В РоссииСуд 15 мая продолжит рассмотрение иска о выводе 150 млрд рублей из "дочки" "Газпрома"Читать подробнее

"Производство по делу прекращено. Стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом", - сообщается в карточке дела.

Ответчики по делу - Андрей Иванченко, Евгений Лавров, Елена Свитова, Наталия Тихончук; третье лицо - АО "ААА Управление Капиталом".

Генпрокуратура обвинила фигурантов дела в выводе из "Газпром нефтехим Салавата" не менее 150 млрд рублей. Ответчики, полагает прокуратура, используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение с 2011 года между ООО "Газпром нефтехим Салават" и подконтрольными себе предприятиями "стабильно выгодных контрактов". Часть средств фигуранты перевели на зарубежные счета, часть направили на приобретение бизнеса и недвижимости в России. Имущество и активы были также "переоформлены на иных лиц, в том числе родственников и офшорные структуры".

В мае Фрунзенский районный суд вынес основное решение по делу. Было решено обратить в доход государства доли в холдинговых компаниях бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия", ООО УК "Меркури Кэпитал Траст"". С двумя ответчиками - Кириллом Селезневым и Иваном Мироновым - были заключены соглашения об урегулировании.

В отношении ряда лиц материалы выделены в отдельное производство, решение по которому теперь и объявлено.

Генпрокуратура Газпром нефтехим Салават Фрунзенский районный суд Андрей Иванченко Елена Свитова Евгений Лавров Наталия Тихончук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

ФСБ сообщила о задержании крымчанина, передававшего Украине координаты объектов

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

ФСБ сообщила о пресечении в Ижевске покушения на одного из ведущих сотрудников ОПК

Трамп планирует побеседовать с Путиным не позднее следующей недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

73 ребенка эвакуированы из школы-интерната в Ростовской области из-за попадания дрона

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });