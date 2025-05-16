Минпромторг предложил ввести балльную оценку уровня локализации производства микросхем

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает ввести с 1 января 2026 года балльную оценку уровня локализации производства интегральных микросхем (в том числе, процессоров) I и II уровней. Проект такого правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В настоящее время в приложении к постановлению правительства № 719 требования к интегральным микросхемам установлены по состоянию на 2021 год, без учета тех технологических переделов и операций, которые уже успешно освоены в стране, - говорится в пояснительной записке к проекту. - Очевидно, что текущая редакция постановления № 719 не может оказывать стимулирующее воздействие на развитие и локализацию данных компонентов. Соответственно, поэтапный перевод всех процессов производства интегральных микросхем на российские предприятия является необходимым шагом в формировании технологического суверенитета".

Проект правительственного постановления предусматривает внесение соответствующих изменений в постановление №719. В самом документе министерство предлагает дать собственно определение интегральной микросхемы, установить перечень обязательных и дополнительных (должны стимулировать, по замыслу разработчиков документа, производителей осваивать новые техпроцессы - ИФ) технологических операций и комплектующих, участвующих в балльной системе оценки подтверждения производства российской промышленной продукции. Причем некоторые дополнительные операции постепенно предполагается переводить в число обязательных.

"Наличие различных вариантов начисления баллов позволит производителям интегральных микросхем выбирать наиболее предпочтительный путь включения продукции в реестр с учетом возможности выполнить те или иные требования, исходя из освоенных технологических операций", - отмечается в записке.

При принятии этого постановления с 1 января 2026 года российской продукцией будут признаваться интегральные микросхемы I уровня, набравшие не менее 83 баллов, с 1 января 2030 - не менее 85 баллов, с 1 января 2031 - 91 балл, с 1 января 2032 - 92 балла, с 1 января 2033 - 95 баллов, с 1 января 2034 - 97 баллов, с 1 января 2035 - не менее 100 баллов.

Причем больше половины необходимых баллов (52) будет начисляться за изготовление пластин с кристаллами по полному циклу (за исключением фотошаблонов) и выполнение операционного контроля.

Для микросхем II уровня (за исключением микросхем, производимых по технологическому процессу 28 нм и менее) уровень российскости начинается с 30 баллов на 1 января 2026 года и заканчивается 55 баллами на 1 января 2035 года. Для микросхем II уровня, производимых по технологии 28 нм, этот критерий начинается с 22 баллов и заканчивается 36 баллами на 1 января 2038 года.

В записке отмечается, что эти изменения были согласованы с российскими производителями интегральных микросхем и производителями радиоэлектронной продукции, в которой они используются. В их числе АО "Байкал Электроникс", АО "НИИЭТ", ООО "Цифровые решения", АО "Микрон", ГК "Бештау", ГК "Аквариус", и др.

Как сообщалось, постановление №719 определяет порядок и критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ. Этот документ распространяется на отдельные виды продукции 28 отраслей. Для большей части из них уже введена балльная система оценки уровня локализации производства.

Причем в случае с радиоэлектронной продукцией балльная система уровня локализации производства была введена в 2022 году и распространяется более чем на 20 видов продукции, включая компьютеры, мониторы и проекторы, принтеры и сканеры, печатные платы, кассовые терминалы, банкоматы пр.

Сама балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания оборудования с учетом страны происхождения, что позволяет при наборе определенного числа баллов признавать соответствующую продукцию российской (или произведенной на территории стран ЕАЭС) и предоставлять ее поставщикам те или иные преференции при госзакупках и закупках госкомпаний.

Кроме того, производители продукции, включенной в реестр российской промпродукции, могут получить льготный коэффициент для амортизации основных средств, а также доступ к субсидиям Минпромторга и льготным займам Фонда развития промышленности.