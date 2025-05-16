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Пошлина на экспорт пшеницы с 21 мая снизится на 11,7%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 21 мая составит 1 550,3 рубля за тонну против 1 755,9 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Снижение составляет 11,7%.

Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 665,7 рубля с 872,4 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $250,5 за тонну на пшеницу ($205 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 27 мая.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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