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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 мая повысится на 10,1% до более 1,7 тыс. руб./т

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 7 мая повысится на 10,1% до 1 тыс. 758,2 тыс. рублей с 1 тыс. 596,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень, как и неделю назад, будет нулевой, на кукурузу – вырастет до 925,3 рубля с 797,3 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $249 за тонну на пшеницу ($248,7 за предыдущий период), $204 – на ячмень ($204), $220,9 – на кукурузу ($220,9).

Как пояснили в Минсельхозе, эти ставки будут действовать по 13 мая. 7 мая будут опубликованы ставки пошлин, срок действия которых – с 14 по 20 мая.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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