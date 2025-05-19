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Число предприятий с китайским капиталом в России превысило 9 тыс.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Количество компаний с инвестициями из Китая в 2024 году в России увеличилось более чем вдвое и превысило 9 тыс. предприятий, сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

"В настоящее время насчитывается более 9 тыс. китайских предприятий в России, многие из них являются промышленными. Они производят автомобили, автозапчасти, промышленные товары. В 2024 году число компаний увеличилось в 2,5 раза", - сказал он на сессии "Российско-Китайская промышленная кооперация: современные тенденции и актуальные задачи" в рамках Российско-Китайского форума в понедельник в Хабаровске.

Чжоу Лицюнь добавил, что увеличивается доля компаний, занятых промышленным производством - по сравнению с торговой сферой, растет их локализация.

Перспективными направлениями для российско-китайского сотрудничества глава Союза китайских предпринимателей назвал производство высокотехнологичной продукции, энергетику, внедрение искусственного интеллекта, трансграничную электронную торговлю.

Российско-китайский форум под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова" проходит в Хабаровске 19-20 мая.

Форум собрал более тысячи участников - представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, сенаторы, депутаты различных уровней, предприниматели, ведущие эксперты и ученые Дальнего Востока и Китая.

Одна из основных тем форума - освоение территории острова Большой Уссурийский. Участники проанализируют перспективы запуска круглогодичного автомобильного грузопассажирского пункта пропуска, а также формирование международного транспортного коридора, который соединит российские и китайские автомагистрали.

Уссурийск Хабаровск Дальний Восток Китай
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