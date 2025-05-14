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Более 100 тыс. туристов из Китая приехали в Россию в первом квартале 2025 года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более 220 тыс. иностранных туристов посетили Россию в январе-марте, из них почти половину турпотока составили граждане Китая, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

За первый квартал 2024 года Россию посетили 228,8 тыс. иностранных туристов, это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, лидером въездного турпотока стал Китай, откуда приехали 106,7 тыс. путешественников, это на 7,9% больше, чем в 2024 году. Второе место заняла Турция с 13,1 тыс. туристических прибытий (плюс 5%). Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с 9,9 тыс. туристов (плюс 65%). На четвертом - Туркмения с 9,29 тыс. туристов (минус 41%). Пятое место заняла Германия, откуда приехали 7,3 тыс. туристов, это на 12,9% меньше, чем годом ранее.

Также в первую десятку вошли ОАЭ с 6,78 тыс. туристических прибытий (минус 6,7%), Иран и Куба, у которых по 4,8 тыс. туристов, Индия (4,45 тыс.), Казахстан (3,55 тыс.) и Кувейт (3,54 тыс.). На одну позицию от топ-10 отстает Таиланд, откуда приехали 3,4 тыс. туристов, это на 10,7% больше, чем в первом квартале прошлого года.

По данным Погранслужбы РФ, всего в Россию за первые три месяца 2025 года со всеми целями въехало 3,59 млн иностранцев, это на 5,8% меньше, чем годом ранее.

РФ Китай
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