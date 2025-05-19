Директор инвестиционной компании из КНР считает недостаток информации барьером для инвестиций в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нехватка достоверной информации о ведении бизнеса в России и подготовленных площадок для реализации промышленных проектов сдерживает китайских предпринимателей при инвестировании в РФ, сообщила директор инвестиционной компании из Хэйлунцзяна Heilongjiang Zherong Ван Сюй в рамках Российско-Китайского форума в Хабаровске.

"Как китайский частный инвестор, который работает в России уже более 30 лет, столкнулась со многими проблемами в процессе реализации промышленных проектов", - отметила Ван Сюй.

По ее словам, это серьезно сдерживает рост прямых инвестиций, несмотря на то, что по итогам 2024 года объем товарооборота между РФ и КНР превысил $240 млрд.

Ван Сюй подчеркнула, что у китайских бизнесменов не хватает достаточных знаний и опыта работы на российском рынке.

"Отсутствует достоверная, понятная, ясная информация про российскую экономику, про инвестиционную политику. И много сведений получают из соцсетей, переводов статей или видеороликов западных СМИ. Эта ошибочная, недостоверная и негативная информация увеличивает страх и опасения перед видением бизнеса в незнакомой обстановке в России", - сказала инвестор.

Кроме того, по ее словам, для реализации масштабных промышленных проектов не хватает готовых площадок с необходимой инфраструктурой.

"На Дальнем Востоке земли много, но подходящих земельных участков для промышленных проектов с удобной транспортной и энергетической инфраструктурой, действительно мало, большой дефицит", - отметила Ван Сюй.

Она также указала на нехватку квалифицированных кадров на местах, дороговизну и длительный процесс подключения в РФ к сетям электроэнергии, газораспределения, водоотведения.

"Бывает, есть хороший инвестиционный проект, но нет необходимого количества электромощностей", - добавила она.

Также, по ее словам, китайские предприниматели в России периодически испытывают давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Она поделилась китайской поговоркой: "Где есть хорошее гнездо, туда птицы сами слетаются".

"Но несмотря на все эти барьеры, я с большой уверенностью и оптимизмом смотрю на будущее и перспективы развития сотрудничества и промышленной кооперации между Китаем и Россией. Особенно на фоне обостряющихся тарифной, торговой войны и противостояния КНР и США. Все больше китайских бизнесменов, крупных инвесторов начинают изучать российскую экономику, консультироваться, как правильно вести бизнес в России. Это очень хорошая тенденция", - сказала Ван Сюй.

"Думаю, что для достижения поставленных целей - привлечения большего количества инвестиций и укрепления сотрудничества промышленников Китая и России, нужно придерживаться такого принципа - "на правильное время, на правильном месте, правильная информация, правильным людям и правильными методами", - резюмировала Ван Сюй.

Российско-Китайский форум под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова" проходит в Хабаровске 19-20 мая.

Форум собрал более тысячи участников - это представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, сенаторы, депутаты различных уровней, предприниматели, ведущие эксперты и ученые Дальнего Востока и Китая.