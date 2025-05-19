Хабаровские власти предложили специальный правовой режим для проектов на Большом Уссурийском острове

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил распространить специальный правовой режим на проекты, которые будут реализованы на Большом Уссурийском острове.

"Учитывая уникальный приграничный статус острова, предлагаю рассмотреть создание на нем специального правового режима для проектов в сфере высоких технологий, интернета, креативных индустрий, электронной торговли", - сказал Демешин, выступая на пленарном заседании Российско-Китайского форума в Хабаровске в понедельник.

По его словам, это "позволит апробировать возможности специального права, валютных и клиринговых расчетов, а также сокращения сроков одобрения зарубежных инвестиций, регистрации предприятий".

Кроме того, по мнению Демешина, особое внимание заслуживает сектор индустриального партнерства и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"В том числе - это поддержка российско-китайских проектов техно- и индустриальных парков, совместные образовательные и научные программы", - подчеркнул глава региона.

Демешин сообщил, что на форуме край представил несколько пилотных проектов в этом направлении, в том числе - развитие сборочных производств компаний "Техсервис" и "Сониктранс" с применением китайских комплектующих, технопарк "Амур", индустриальный парк "Восточный мост".

"Для поддержки проектов на Большом Уссурийском предлагаю создать совместную российско-китайскую инвестплатформу со штаб-квартирой в Хабаровске. Это позволит координировать процессы в часовом поясе Востока России", - добавил губернатор.

Российско-китайский форум под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова" проходит 19-20 мая в Хабаровске. Форум собрал более тысячи участников. В его работе принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, сенаторы, депутаты различных уровней, предприниматели, ведущие эксперты и ученые Дальнего Востока и Китая.