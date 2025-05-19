В РФ более 6,7 млн субъектов МСП формируют пятую часть экономики

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая проходящее в понедельник в кластере "Ломоносов" заседание правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

"На 10 апреля оно уже превысило 6 710 тыс. Вместе они формируют уже пятую часть нашей экономики", - сказал он.

По словам премьера, по итогам прошлого года в секторе МСП было занято более 29,3 млн человек. Существенный рост числа работников по сравнению с доковидным 2019 годом зафиксирован, в частности, в туризме, ИТ-секторе и обрабатывающих производствах.

В ближайшие годы сектор МСП может стать локомотивом по таким направлениям, как рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров, отметил Мишустин.