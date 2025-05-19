Суд по заявлению АСВ запретил выезд из РФ 12 лицам, контролировавшим Росэнергобанк

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского Росэнергобанка) запретил выезд из России двум бывшим бенефициарам, пяти экс-руководителям банка и пяти их соучастникам, которые также осуществляли вывод активов из банка.

Как уточняется в пресс-релизе АСВ, среди них бывшие бенефициары Константин Шварц и Артем Хенкин, председатели правления Мария Павлик и Виталий Сухов, член правления Михаил Боголюбский, вице-президент Сергей Брагнебун, директор Южной дирекции Вера Батракова.

Арбитражный суд Москвы 25 апреля по заявлению АСВ привлек их к субсидиарной ответственности, а также бывших члена правления Марию Маклакову и члена совета директоров Генади Гордона. К ответственности были привлечены и их пособники при реализации схем по выводу активов из банка.

Потенциальный размер ответственности - 33 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами.

Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка, отмечается в документе.

ЦБ РФ 10 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка.

Банк оказался неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, отмечал ранее регулятор. Росэнергобанк также в нарушение предписания ЦБ недостоверно отражал в представляемой отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Активы кредитной организации после обследования временной администрации уменьшились до 18,71 млрд рублей по сравнению с 46,84 млрд рублей по отчетности. Размер реальной ссудной задолженности был скорректирован с 31,4 млрд рублей до 10,09 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в июне 2017 года признал банк банкротом.

АСВ предварительно оценило объем страховых выплат вкладчикам лишенного лицензии Росэнергобанка в 33,9 млрд рублей, сообщили ранее "Интерфаксу" в АСВ.

По размеру средств физлиц Росэнергобанк занимал 51-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". По итогам 2016 года объем средств физлиц в банке оценивался в 35,8 млрд рублей.