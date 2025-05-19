Мишустин отметил рост фармакологического производства в РФ за последние годы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фармакологическое производство в России значительно выросло за последние несколько лет, действующие меры поддержки отрасли нужны для создания конкурентного рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в понедельник посетил кластер "Ломоносов" инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы" и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с разработками резидентов. В частности, премьер изучил продукцию инновационной биотехнологической компании "ЦБИ КромБИО".

Среди ее разработок - "сухая" плазма. Технология позволяет превращать плазму в порошок и хранить ее без особых условий. Такую плазму, например, можно использовать в зоне спецоперации, для спасения военнослужащих, которым необходимо переливание крови, сообщили Мишустину представители компании.

Премьер поинтересовался, какие льготы использует "ЦБИ КромБИО" для масштабирования производства, и отметил, что Минпромторг РФ предлагает много инструментов поддержки.

"Посмотрите внимательно. Я думаю, что попросим коллег тоже подсказать. (...) Фармпроизводство очень хорошо выросло за последние несколько лет. Все системы поддержки нужны для того, чтобы потом создавать конкурентный рынок", - подчеркнул Мишустин.

Он также ознакомился с работой лаборатории функционального питания "ЦБИ КромБИО". Там разрабатывают продукцию, которая позволяет военным обеспечить полноценный рацион питания на 3-5 дней, но отличается малой массой.