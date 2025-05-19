Представитель правительства РФ выступил за прямое общение судей по громким делам с журналистами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский считает, что федеральные судьи по громким делам должны напрямую общаться с журналистами, что позволит снять многие вопросы со стороны общественности.

"В наших условиях, я считаю, абсолютно необходимо, чтобы судьи по резонансным делам общались с прессой. Не пресс-секретари, не пресс-служба, а сами судьи", - сказал Барщевский на сессии Петербургского международного юридического форума в понедельник.

В качестве примера полпред правительства привел громкое дело "ЮКОСа", к которому длительное время было приковано общественное внимание как со стороны провластных, так и оппозиционных СМИ.

"Сколько было спекуляций в прессе, пока Ольга Александровна Егорова (бывший председатель Мосгорсуда - ИФ) не попросила двух судей, которые в кассации рассматривали приговор по делу "ЮКОСа", выйти на пресс-конференцию. Они вышли и все рассказали, и все слухи - в оппозиционной прессе, не в оппозиционной - сразу прекратились", - отметил Барщевский.

При этом полпред правительства напомнил высказывание ныне покойного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева относительно того, что "судья всё сказал в своем приговоре".

"Мне кажется, по резонансным делам, для поднятия авторитета суда ничего зазорного в том, чтобы судьи вышли на пресс-конференцию, нет", - сказал Барщевский.