В Совете судей не поддержали идею прямого общения судей с журналистами по громким делам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Совета судей Виктор Момотов считает, что комментарии по громким процессам должны давать пресс-службы судов, посоветовавшись перед этим с судьей.

"Я думаю, что есть кодекс судебной этики, который ориентирует судей на соответствующее поведение. Если судебное постановление еще не вступило в силу, я думаю некорректно будет, чтобы судья комментировал свое выступление", - сказал Момотов, отвечая на вопрос "Интерфакса" об идее представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского о том, что федеральные судьи по громким делам могли бы напрямую общаться с журналистами.

"Вот как у нас все стадии пройдут, очевидно, должна быть пресс-служба соответствующая, которая должна посоветоваться с судьей, узнать о мотивах и, если они полностью не освещены судебным постановлением, все-таки в судебном постановлении судья выносит решение, он обсуждает все вопросы, и только после этого пресс-служба может это (комментарий для СМИ) сделать", - считает Момотов.

Барщевский заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что федеральные судьи по громким делам должны напрямую общаться с журналистами, что позволит снять многие вопросы со стороны общественности.

"В наших условиях, я считаю, абсолютно необходимо, чтобы судьи по резонансным делам общались с прессой. Не пресс-секретари, не пресс-служба, а сами судьи", - сказал он и для примера привел выход к журналистам судей по делу "ЮКОСа", к которому длительное время было приковано общественное внимание как со стороны провластных, так и оппозиционных СМИ, и